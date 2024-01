Geen succes voor Stoffel Vandoorne in Saudi-Arabië, Jake Dennis wint de ePrix

Stoffel Vandoorne (DS Penske) is in Diriyah, in Saudi-Arabië, niet verder geraakt dan de 14e plaats. De overwinning ging naar Jake Dennis, de titelverdediger in de Formule E.

In de eerste manche van het nieuwe kampioenschap Formule E was Stoffel Vandoorne achtste geëindigd in Mexico. In Saudi-Arabië hoopte hij beter te doen.



Maar Vandoorne kon zich pas als elfde kwalificeren voor de race, terwijl zijn ploegmaat bij DS Penske de pole had veroverd.



Die pole kon de Fransman niet lang volhouden. Vrij vroeg in de wedstrijd sloeg Jake Dennis in zijn Andretti zijn slag. Hij hield zijn koppositie vol tot het einde.



In de achtergrond vocht Vandoorne een ondankbaar gevecht uit, dat hem uiteindelijk een 14e plaats en geen extra WK-punten opleverde.



Pascal Wehrlein, de winnaar van de eerste wedstrijd in Mexico, werd nu pas achtste, maar hij behoudt zijn leidersplaats in de WK-stand. Morgen/zaterdag racen ze al opnieuw in Saudi-Arabië.