Vertonghen: "We moeten hun code kraken", Debast over bekertjes: "Geen drama van maken"

De beker moet Anderlecht alvast uit zijn hoofd zetten. Na een tumultueuze avond botste het nog maar eens op Union, voor de 8e keer al op een rij. "We moeten ons nu niets laten aanpraten", zegt Jan Vertonghen over het vervolg in de competitie. Zeno Debast had dan weer een opvallende reactie over het wangedrag van de RSCA-fans.

Union viel na een halfuur met z'n tienen, maar Jan Vertonghen gaf openlijk toe dat de thuisploeg tot dan gewoon baas was.

"Zij waren de betere ploeg, daarna hadden wij ook wat kansjes. Maar die penalty haalde het ritme uit ons spel."

"Die 2-0 was slikken en daarna hebben we te laat opportunistisch gespeeld. We hadden veel sneller directer moeten voetballen. De fiftyfiftyballen waren telkens voor hen."

Anderlecht verloor al voor de 8e keer op een rij van Union. "Daar focus ik me niet op. We missen gewoon een geweldige mogelijkheid voor de kwalificatie."

"In de competitie staan we nog 2e. We moeten ons nu niets laten aanpraten. We zullen zien of dit sporen nalaat, maar zondag kunnen we het meteen rechttrekken."

"We willen ook tegen deze tegenstander spelen na vandaag. Maar we zullen hun code moeten kraken, want met z'n elven was het niet te doen."