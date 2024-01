Gert Verheyen: "Atletico en Vermeeren? Ik zie wel een match, in zijn plaats zou ik niet twijfelen"

Arthur Vermeeren lijkt op weg naar Atletico en die transfer kwam maandagavond ook al ter sprake in Extra Time. Voormalig Rode Duivel Gert Verheyen was enthousiast.

Is Atletico Madrid een goeie bestemming voor Arthur Vermeeren? Filip Joos uit zijn twijfels, maar Gert Verheyen is enthousiast. "Ik zie toch wel een match", klinkt het. "In zijn plaats zou ik niet twijfelen."

"Dat Atletico soms spelers vermaalt? Dat ligt dan meer aan die spelers zelf, omdat ze niet meewillen in het regime van Diego Simeone. Maar natuurlijk zou dit wel gaan voor Vermeeren."

Een dag na de korte discussie in Extra Time lijkt het antwoord snel te gaan volgen. De toekomst zal moeten uitwijzen of Atletico en Vermeeren ook effectief een match zijn.