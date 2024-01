Ronny Deila voor komst van Westerlo en De Mil: "Ik ben blij voor Rik, maar zaterdag zijn we rivalen"

"Ik ben blij voor hem. Er is heel veel veranderd bij Westerlo sinds onze laatste ontmoeting", heeft ook Ronny Deila gezien. De Noorse trainer van Club Brugge had op zijn wekelijkse persmoment enkel lof voor De Mil.

Zaterdag trekt Westerlo naar het Jan Breydelstadion voor het duel met Club Brugge. Dat wordt voor coach Rik De Mil ongetwijfeld een speciale wedstrijd, want iets meer dan een maand geleden was hij nog assistent bij Club Brugge.

"Ik vind het heel jammer dat hij weg is bij Club. Rik bezat veel kennis van de club en is een heel goeie coach, maar hij voelde dat het moment was gekomen om het te proberen als hoofdcoach."



"Ik gaf hem al veel verantwoordelijkheid en liet hem veel taken van een hoofdcoach doen, maar hij kreeg een mooie kans bij Westerlo. Hier houden we iemand die iets nieuws in zijn carrière wil proberen niet tegen, dat zou ik zelf ook niet willen."



"Natuurlijk heb ik Rik nog gehoord, zeker met de feestdagen hebben we nog berichten gestuurd naar elkaar, maar nu niet meer in de aanloop naar de wedstrijd. No hard feelings, alles is goed tussen ons, maar zaterdag zijn we rivalen op het veld en wij zullen er alles aan doen om te winnen."