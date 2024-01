Kenny De Ketele "gecharmeerd door Belgische youngsters" op EK: "We zitten goed voor de toekomst"

ma 15 januari 2024 07:14

6 medailles in 5 dagen: dat was de Belgische oogst op het EK in Apeldoorn. Bondscoach Kenny De Ketele is dan ook tevreden. "Al was deze week voor Robbe Ghys wel een wake-upcall."

Goud voor Lotte Kopecky in de afvalling en de puntenkoers, zilver ook voor Kopecky en Katrijn De Clercq in de ploegkoers, zilver voor revelatie Lani Wittevrongel op de scratch en brons voor Fabio Van den Bossche in het omnium en voor Jules Hesters op de afvalling. Dat is de Belgische balans na het EK baanwielrennen. "Daar zou ik vooraf voor getekend hebben", zegt bondscoach Kenny De Ketele. "We behalen ook 2 medailles op olympische onderdelen (omnium en ploegkoers), dat weegt toch wat door. Ik ga met een gerust gemoed naar huis." De zilveren medaille voor Kopecky met de 21-jarige De Clercq opent misschien weer perspectieven voor de Olympische Spelen. Door de schorsing van Shari Bossuyt leek de olympische madison-droom immers gaan vliegen. "Er is sowieso potentieel met het oog op de Spelen", zegt De Ketele. "Misschien nog niet meteen voor Parijs, maar zeker voor erna. Het is iets om aan op te trekken." "Ik ben gecharmeerd door Katrijn. Ze leest de koers heel goed en is ook technisch goed onderlegd. Met enkele jaren erbij kan ze onze kern aan de top verbreden."

Ik zie potentieel in de ploegkoers bij de vrouwen. Misschien niet voor Parijs, maar zeker voor erna. bondscoach Kenny De Ketele

Wake-upcall voor Robbe Ghys: "Piste geen lachertje"

Een minder gelukkig EK kende Robbe Ghys. Voor de ploegkoers werd hij gepasseerd door Fabio Van den Bossche, die met Ghys' vaste maatje Lindsay De Vylder een koppel vormde. De individuele puntenkoers werd voor Ghys dan weer een zeperd. "Dat kan eens gebeuren. Er zijn van die dagen dat er niets lukt. Robbe heeft geen al te beste weken achter de rug", stelt De Ketele vast. "Hij zal zich daar wel snel overzetten. Nu rijdt hij het voorjaar op de weg en daarna zien we hem weer voor de Nations Cup in Canada. Dan zullen we weer een andere Robbe zien." Maar zijn zijn wegambities wel te verzoenen met zijn dromen op de piste? "Ik moet toch soms aan de mouwen trekken om hem genoeg te zien. Deze week was dan ook een wake-upcall, ook voor zijn entourage. De piste is niet zomaar een lachertje." "De voorbije week heb ik daar ook genoeg gesprekken over gehad met Robbe. Ik denk dat het wel goed komt."

Over Lani Wittevrongel: "Talent voor de toekomst"