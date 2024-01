WK-brons geeft Emma Plasschaert boost voor Spelen: "Nu moeten we gat met plek 1 zo klein mogelijk krijgen"

Het was geen hoofddoel, maar toch heeft Emma Plasschaert het WK zeilen afgesloten met een bronzen medaille in de ILCA 6-klasse. Hoopgevend met het oog op haar echte grote doel: de Olympische Spelen in Parijs. "Ik kan enkele belangrijke lessen meenemen van het WK."

Emma Plasschaert heeft haar blik al strak op Marseille gericht. De Zuid-Franse haven vormt deze zomer het decor voor de olympische zeilcompetitie. Het WK zeilen in het Argentijnse Plata del Mar was dan ook niet meer dan een tussenstap op weg naar het grote doel voor de tweevoudige wereldkampioene. Na een mooie inhaalrace sloot ze af met brons. "Daar ben ik heel tevreden mee", vertelt Plasschaert. "Voor de medaillerace hadden we een plannetje uitgedacht, maar toen we buitenkwamen, viel de wind plots weg en stond er veel meer stroom." "We hebben het plan dan maar overboord gegooid. We hadden gekozen voor een goede start om voor de Zwitserse Maud Jayet (die op bronzen koers lag) te raken. Zo kon ik die gemakkelijk in de gaten houden." Een gooi naar zilver zat er niet meer in. "De Amerikaanse Charlotte Rose lag te veel punten voor. Ik zou al moeten winnen en hopen dat zij slechter deed dan een 7e plek. Dat had ik niet in eigen handen, dus was het veiliger om op de 3e plek te focussen." Zo haalde Plasschaert al haar 4e WK-medaille uit haar carrière binnen: na twee keer goud ook twee keer brons. "Ik ben heel blij dat ik na een ontgoochelend 2023 nu het jaar kan beginnen met een podium."

Ook op de Olympische Spelen mikt Plasschaert op een medaille. "Nu moeten we kijken hoe we het gat met de eerste plek zo klein mogelijk kunnen krijgen", zegt ze. "Olympisch kampioene Anne-Marie Rindom, die goud pakte, zette een reeks solide resultaten neer. Dat bleek voor veel tegenstanders, ook voor mij, heel moeilijk. Nu kunnen we dus werken aan onze zwaktes." "Dat is voor mij zeker de start. Op de volgende World Cups zullen we dat proberen te verbeteren. Ik neem alvast enkele belangrijke lessen mee van het WK voor de Spelen." "In februari beginnen we weer te trainen, maar eerst neem ik wat rust en maak ik wat tijd voor familie en vrienden."

