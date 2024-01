Van 10 naar 3: Emma Plasschaert kaapt het brons weg op WK zeilen

Emma Plasschaert heeft alsnog een medaille veroverd op het WK zeilen in de ILCA 6-klasse. Een derde wereldtitel zat er op de slotdag niet meer in, maar met een sterke eindsprint lag onze landgenote wel nog op medaillekoers.



Plasschaert kon in moeilijke omstandigheden een 4e plek veroveren in de medal race, wat haar genoeg punten opleverde om nog over de Zwitserse Maude Jayet naar de 3e plek te springen in de eindstand.



"Ik ben superblij om nog op het podium te finishen", zei Plasschaert over haar bronzen medaille. "Het was een lange, moeilijke, maar deugddoende week."