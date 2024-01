En toen bleef er nog maar één Bosklapper over bij de Red Wolves

De nationale handbalploeg ondergaat een verjongingskuur. 7 ervaren WK-spelers - een volledig team - zullen niet meer van de partij zijn in de EK-voorronde tegen Cyprus. Cirkelspeler Simon Ooms (29) blijft als enige over van de Bosklappers.

Na het WK een jaar geleden in Zweden hebben de eerste drie een voor een (tijdelijk) afgehaakt. Enkel Ooms blijft over bij de Red Wolves .

De jongeren betalen voorlopig leergeld. In de voorbereiding verloor België 2 keer een oefenduel van de Faeröer, dat deze maand het EK in Duitsland speelt.

"We hebben wat dingen uitgeprobeerd", legt T2 Kevin Jacobs uit. "We wilden er enkele jongens aan het werk zien, terwijl de Faeröer al in EK-modus zat."

"Onze ervaren internationals speelden op niveau, de jonge Wolves hebben nog wat werk", merkt de voormalige Sasja-speler op. "Ze missen nog wat ervaring en moeten nog wat groeien bij de nationale ploeg."

Simon Ooms kan de jonge wolven helpen in hun groeiproces. "Samen met Quinten Colman", legt hij uit. "De sfeer is alvast goed. Iedereen gelooft in het project en dat is fijn voor een kapitein."

Het project begint morgen in de voorronde van het EK in 2026 tegen Cyprus.

Om 18 uur kunt u live naar de wedstrijd kijken: in onze app, op onze website en op VRT Canvas. Mét het cocommentaar van Bosklapper Jeroen De Beule.