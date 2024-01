Ivan Leko officieel voorgesteld als nieuwe coach van Standard: "Het voelt als thuiskomen"

De taak voor Ivan Leko is niet min: Standard weer naar zijn oude glorietijden gidsen. Op termijn, alvast. De Kroaat toonde zich bij zijn officiële voorstelling bewust van de uitdaging, maar lijkt alvast klaar om het Standard in Standard weer naar boven te halen. "De truien zullen natgemaakt moeten worden", klonk het strijdvaardig.

Het is inmiddels een dikke drie jaar geleden dat de Kroatische trainer vertrok bij Antwerp. Maar na moeizame passages in zijn thuisland Kroatië en China, gaat hij als trainer van Standard opnieuw aan de slag in België.

Ivan Leko is weer terug van (even) weggeweest.

Leko weet alvast wat hem te wachten staat. "Mijn eerste taak bestaat erin om de spelvreugde opnieuw in de spelers te krijgen. Want ik heb matchen gezien waar ik Standard niet herkende."

De voormalige trainer van onder meer ook Club Brugge en STVV treft in Luik een club die met een identiteitscrisis kampt. Standard hypothekeerde de laatste jaren zijn status als topclub en lijkt ook dit seizoen te verdwalen in de anonieme middenmoot.

Al lijkt hij daarvoor ook wel te hopen op nog een extra kwaliteitsinjectie. "Versterking? Ja, dat is nodig, zoals bij elke club ter wereld. Ik ben coach en concentreer me op het veld. Maar ik bespreek met het bestuur hoe we dit team nog extra kunnen versterken."

"Het wordt een grote uitdaging om alles in een paar maanden tijd te veranderen, maar ik geloof dat we langzamerhand weer samen mooie tijden zullen beleven. De fans verdienen het dat wij 100% geven. De truien zullen nat gemaakt moeten worden en het DNA van Standard zal weer naar boven komen", klonk het vastberaden bij Leko.

Sportief directeur Fergal Harkin kwam op de persconferentie ook kort terug op het vertrek van Carl Hoefkens. Die kreeg op 31 december de bons na een reeks tegenvallende resultaten.

"Wanneer een coach moet vertrekken, is dat een teken van collectief falen", gaf hij toe. "Het was een moeilijke beslissing om hem te laten gaan. Carl heeft alles gegeven voor de club, maar het was de juiste beslissing."

"Maar we zijn blij met de komst van Ivan. Het is precies de persoon die deze club nodig heeft. De sollicitatiebrieven stroomden binnen, maar we wisten al snel dat hij onze eerste keuze was."