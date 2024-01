BEKIJK: PSG verovert al voor de 12e keer de Franse Supercup

Voor de 10e keer in 11 jaar heeft Paris Saint-Germain de Franse Supercup gewonnen. Sterspeler Kylian Mbappé maakte gisteravond een van de twee doelpunten tegen Toulouse: 2-0.

In z'n eerste wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar was Paris Saint-Germain al na 3 minuten trefzeker. Vitinha verstuurde een verre bal richting Dembélé, die het leer in een tijd voor doel bracht. De Zuid-Koreaan Lee werkte af: 1-0.

Vlak voor rust zorgde Kylian Mbappé met een knappe individuele actie en dito schot voor een dubbele, Parijse voorsprong.

2-0 volstond voor de overwinning, na de pauze kon de club van ex-Standard-middenvelder Aron Donnum geen vuist meer maken.

Op de erelijst van de Trophée des Champions, de Franse Supercup, volgt PSG zichzelf op. De trofee bleef in totaal al 12 keer in de Franse hoofdstad, waarvan 8 keer op een rij tussen 2013 en 2020.