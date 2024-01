"4 over, toch?" Luke Littler baalt na opmerkelijk kantelpunt in WK-finale: "Les om nooit te vergeten"

Wat als? Luke Littler kon zich gisteren met één pijl verzekeren van een riante 5-2-voorsprong in de WK-finale tegen Luke Humphries. Maar de 16-jarige darter verbaasde zichzelf met een ongewenste triple, waarna de kans verloren ging. Achteraf bleek dat hét kantelpunt van de wedstrijd. Littler hield er vooral een wijze les aan over.

"4 over, toch? 4? ..."

Even een moment van verstomming bij Luke Littler in de WK-finale. De 16-jarige sensatie lijkt goed op weg naar een 5-2-voorsprong in sets tegen Luke Humphries.

Maar dan gooit hij net de triple te veel.

"The Nuke" wilde 112 uitchecken door triple 18, 18 en dubbel 20 te raken. Alleen kaatste zijn tweede pijl óók in de triple 18. Daardoor bleef slechts 4 over voor Littler, die even verbaasd naar de man aan het scorebord keek.