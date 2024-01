Hermoso getuigt over ongewenste kus van Rubiales: "Zijn intimidatie had diepe impact op mijn leven"

De Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso heeft dinsdag voor de rechtbank in Madrid getuigd in de zaak tegen voormalig Spaans bondsvoorzitter Luis Rubiales. Die gaf Hermoso na de WK-finale in augustus een ongevraagde zoen, wat leidde tot een groot schandaal.

De 46-jarige Rubiales kuste afgelopen zomer na afloop van de WK-finale speelster Jenni Hermoso zonder wederzijdse toestemming op de mond. Dat zorgde voor heel wat opschudding in de voetbalwereld en daarbuiten. Volgens een gerechtelijke bron herhaalde Hermoso dinsdag in de Spaanse hoofdstad dat de kus in geen geval met wederzijdse toestemming gebeurde.



Ze zei ook dat ze nadien slachtoffer werd van intimidatie vanwege Rubiales en zijn entourage, hetgeen "een diepe impact had op haar leven en een moeilijke en droevige situatie creëerde". Bij het verlaten van de rechtbank reageerde Hermoso nog kort bij de aanwezige pers. "Alles is goed verlopen. De zaak wordt nu verder afgehandeld, het ligt in handen van justitie. Ik hoop dat het goed afloopt."

Tot vier jaar cel

Rubiales, die in eerste instantie weigerde af te treden, diende op 10 september toch zijn ontslag in als Spaans bondsvoorzitter. In diezelfde maand kreeg hij een dagvaarding in de bus, op beschuldiging van seksuele agressie en uitoefening van dwang.

In een eerste hoorzitting ontkende Rubiales de beschuldigingen, maar werd er wel een contactverbod ingesteld.

Als alle verhoren zijn afgelopen, zal de onderzoeksrechter beslissen of er een verdere vervolging door de rechtbank zal gebeuren. Dan riskeert Rubiales een gevangenisstraf die kan oplopen tot vier jaar.

De Wereldvoetbalbond FIFA schorste Rubiales eerder al voor drie jaar. Nadien liet de Spanjaard weten daartegen in beroep te gaan. Ook een Spaanse sportrechtbank zette hem eerder al voor drie jaar aan de kant.