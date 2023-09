"Je solt niet meer met vrouwenvoetbal": nieuwe podcast Sporza Daily schetst positieve van Rubiales-soap

Heeft de kus van Rubiales het vrouwenvoetbal terug in de tijd gebracht?

Al is er van schuldbesef weinig sprake. We hebben het weer over Rubiales en niet over de wereldtitel van Spanje. Heeft de ongewenste kus van Rubiales het vrouwenvoetbal terug in de tijd gebracht? Red Flame Kassandra Missipo vindt van niet.

"Ik ben toch een beetje verrast, want het was een hele ommekeer", zegt Michael Van Vaerenbergh, kenner van het Spaanse voetbal. "Hij heeft te veel druk gevoeld en dan heeft hij in ware "Rubiales-stijl" - en in een taal die hij niet echt machtig is - gezegd dat hij toch opstapt."

Dit is een daadwerkelijk signaal vanuit het vrouwenvoetbal. Als het vrouwenvoetbal niet zo beangrijk was, dan zou er niet zo'n heisa rond geweest zijn.

"Het was onvermijdelijk om het niet te volgen", zegt Missipo over de heisa "Maar ik zie vooral dat er een verandering is in het vrouwenvoetbal is. Het is het bewijs dat het vrouwenvoetbal op zijn strepen staat en dat er dus ook geluisterd wordt."



"Ik denk niet aan die kus eigenlijk. Die heeft gewoon aangetoond dat het vrouwenvoetbal zijn plekje heeft en dat je er niet meer mee moet sollen. Die kus is vooral voor mensen die op zoek zijn naar sensatie."



"Ik zie het positief: dat het Spaanse voetbalteam een stap vooruit heeft gezet, ondanks dat er iets negatiefs is tussengekomen. Dit is een daadwerkelijk signaal vanuit het vrouwenvoetbal, dat het een volwaardige sport is met kwaliteiten. Als het vrouwenvoetbal niet zo belangrijk was, dan zou er niet zo'n heisa rond geweest zijn."