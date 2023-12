Soudal-Quick Step boven op BK beachracen: Merlier klopt ploegmaats Warlop en Van Lerberghe

The Wolfpack had drie renners afgevaardigd voor het BK beachracen in Bredene en de profwielrenners zouden ook de schijnwerpers opeisen.

Yves Lampaert had op de valreep moeten afzeggen na een coronabesmetting, maar Tim Merlier, titelverdediger Jordi Warlop en Bert Van Lerberghe hielden de eer van Soudal-Quick Step hoog.

In een wedstrijd over 52 kilometer grepen ze in de voorlaatste ronde de macht. Uiteindelijk haalde Merlier het met een beperkte voorsprong op Warlop. Van Lerberghe werd derde voor Timothy Dupont en Aaron Verwilst.

Eerder deze winter won Merlier ook al de strandraces in De Panne en Bredene. De 31-jarige Oost-Vlaming is tweevoudig Belgisch kampioen wegwielrennen, oud-ritwinnaar in de Tour en ook bekend uit het crossen, maar boekte nooit eerder een Belgische titel in het strandracen.

De 39-jarige Grace Verbeke, oud-winnares van de Ronde van Vlaanderen en tegenwoordig ploegleidster bij Lotto Dstny, was de snelste bij de vrouwen. Zij haalde het van de nog actieve wegrensters Lotte Claes en Jesse Vandenbulcke.