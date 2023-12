In het spoor van Tim Merlier en Yves Lampaert in een strandrace: "Een uur pompen, op de limiet"

De ene renner traint onder de Spaanse zon, de andere duikt het veld in voor een cross. Het Vlaamse groepje Soudal-Quick Step-renners amuseert zich in de winter in strandraces.



Alhoewel amuseren? "Waarom we dit doen? We vragen het ons ook af", lacht Tim Declercq, die straks verhuist naar Lidl-Trek.



Yves Lampaert: "Ik denk dat het gewoon tof is. Het is eens een andere prikkel die we aan ons lichaam geven. Het is een offroadkoers en daar hebben we niet veel kans toe."

Maar het is wel instensief. "Ik zou durven te zeggen dat dit het gevoel is van een tijdrit", zegt Lampaert. "Een tijdrit op de limiet, continu. Een uur pompen. Alles wat je in je hebt."

Daarnaast staat er ook iets op het spel: de onderlinge bragging rights. "Dan kunnen we daar een heel jaar lang over babbelen", zegt Tim Merlier. "We worden er niet voor betaald en natuurlijk is een wegkoers belangrijker dan dit, maar het is gewoon leuk voor het moreel. Voor de sfeer. Het is gewoon plezanter als je hier gewonnen hebt."