BEKIJK: Strandkoning Tim Merlier wint al lopend een chaotische sprint tegen Thijs Zonneveld in Bredene

Het winterweer zorgde voor een zware editie in Bredene: koude temperaturen en een parcours dat werd aangepast door de sneeuwval. De verharde stroken werden om veiligheidsredenen geschrapt, en dus werd er enkel op het strand en in de duinen gekoerst.

Na ruim een uur wedstrijd werd de Nederlandse koploper Jasper Ockeloen in extremis teruggegrepen. Zo eindigde de beachrace op een chaotische sprint, vooral omdat een quad in de weg kwam rijden van Tim Merlier.

De tweevoudige Belgische kampioen moest in het zand de quad ontwijken en van zijn fiets springen. Al lopend kwam Merlier nog net als eerste over de finish, voor Zonneveld en Ockeloen.

"Ik twijfelde of ik mijn fiets zou gooien of gewoon vooruit zou steken en het is dat laatste geworden", zei Merlier. "Op de finishfoto bleek dat ik met 10 honderdste seconde gewonnen heb."

Twee weken geleden won Merlier ook al de beachrace van De Panne. Merliers ploegmaat Yves Lampaert finishte als zesde in Bredene, net voor Belgisch kampioen strandrace Jordi Warlop, ook een renner van Soudal Quick-Step.