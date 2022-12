Jordi Warlop is de nieuwe Belgische kampioen Beachracen na elitesprintje met Vanmarcke

Het strand van Bredene was vandaag het toneel van het BK Beachracen. Naar jaarlijkse traditie tekenden er ook heel wat profrenners present. Onder anderen Tim Merlier, Jasper Philipsen, Tim Declerq, Sep Vanmarcke en topfavoriet Yves Lampaert deden er een gooi naar de Belgische driekleur.



Van de Soudal-Quick Step-enclave koos Bert Van Lerberghe meteen het ruime sop. De rest van de profrenners moest zich - na een hectische massastart - vooral bezighouden met een grote reuzenslalom naar voren.



Van Lerberghe profiteerde van het momentum en sloeg al na één van de zes ronden een aanzienlijke kloof. Toch had de loods van Soudal-Quick Step geen zin in een solonummer. Van Lerberghe temporiseerde en liet achtervolgers Warlop, Vanmarcke en Joseph aansluiten.



Yves Lampaert wilde het kwartet vervoegen vanuit de achterhoede, maar de farmer's son zou de Beach Boys voorin nooit vervolledigen. Zijn frustrerende achtervolgingstocht eindigde nog met een duik in het zand. Samen met zijn maatje Tim Declercq tuimelde hij over een gedubbelde renner.

Vooraan was Warlop in de laatste ronde dan weer helemaal ontketend. Met een furieuze tempoversnelling op het laatste deel van het strand gaf hij Vanmarcke (2e) en Van Lerberghe (3e) het nakijken. Een uitstekende sollicitatiebrief: Warlop is een van de B&B-Belgen die nog op zoek moet naar een nieuwe profploeg.