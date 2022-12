Lotto-Dstny stelt Fransman Stéphane Heulot aan als CEO: "Ploeg terugbrengen naar de WorldTour"

"Lotto-Dstny en Stéphane Heulot hebben een gedeelde visie over de manier waarop een ploeg gerund dient te worden, talentontwikkeling en ethiek in de sport."

"De ploeg zocht iemand met ervaring en een diepgaande kennis van de wielersport, maar eveneens met bewezen vaardigheden buiten de sport. Stéphane Heulot is de perfecte kandidaat", schrijft Lotto-Dstny in een persbericht.

Uiteindelijk kwam Lotto-Dstny bij Stéphane Heulot terecht. De 51-jarige Fransman woont al een tijdje in ons land, in Oekene. Als ex-renner en ex-manager kent hij de kneepjes van het wielervak.

Wie is Stéphane Heulot?

Heulot: "Lotto-Dstny rooskleurige toekomst garanderen"

Stéphane Heulot is klaar om Lotto-Dstny uit het woelige water te loodsen.



"We staan voor een uitdagende periode, maar ik ben klaar om de verantwoordelijkheid op te nemen om ons naar het volgende hoofdstuk te leiden", zegt de 51-jarige Fransman.



"Net als ik heeft Lotto-Dstny altijd een zeer sterke focus op talentontwikkeling gehad. Daarnaast zie ik het als een belangrijke taak om het vrouwenteam de volgende stap te laten zetten."



De grootste uitdaging voor Heulot is Lotto-Dstny weer in de hoogste klasse van het wielrennen te krijgen.

"Mijn ambitie is om de ploeg terug te brengen naar de WorldTour en een rooskleurige toekomst te garanderen voor de komende decennia.”