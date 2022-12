Italiaanse wielerwereld rouwt opnieuw: Vittorio Adorni is overleden

Het was de dochter van Felice Gimondi die het nieuws op Facebook bekendmaakte.

Gimondi, nog zo'n Italiaanse wielerlegende, overleed in 2019 op 77-jarige leeftijd.

"Ciao, Vittorio", schreef zijn dochter Norma Gimondi vandaag. "Doe de groeten aan mijn vader."

Adorni werd volgens Italiaanse media gisteren opgenomen en is vandaag in het ziekenhuis overleden.

De Italiaan was prof van 1961 tot 1970.

In 1965 won hij de Ronde van Italië, in 1968 werd hij wereldkampioen in Imola.

Die regenboogtrui was de bekroning van zijn carrière: hij won er na een vlucht van 90 kilometer. Herman Vanspringel werd toen 2e op liefst 9'50".

Adorni sprokkelde nog top 10-plaatsen in de andere monumenten en won ook 11 ritten in de Giro.