Carl Hoefkens na moeizame draw tegen STVV: "Duidelijk dat we meer kwaliteit nodig hebben"

Dat Standard tegen STVV überhaupt nog een punt uit het vuur kon slepen, was op zich nog een laat kerstgeschenk. Vijf minuten voor tijd stonden de Rouches immers nog 0-1 in het krijt. Bovendien had de thuisploeg in wat voorafging niet meteen veel laten zien wat een gelijkspel rechtvaardigde.

"Wanneer je 5 minuten voor tijd nog achter staat en je pakt nog een punt, dan is dat sowieso een goed punt", vond Hoefkens. "Ik ben dan ook tevreden over de mentaliteit die we getoond hebben en over de manier waarop we zijn blijven vechten."

Over het geleverde spel was de Standard-coach niet tevreden. "Het was duidelijk dat er te weinig kwaliteit was. In de zone van de waarheid moet het gewoon beter bij ons."

Hoefkens hoopt dat die tekortkomingen kunnen opgelost worden in de wintermercato. "Er is meer kwaliteit nodig. Ik ben dan ook heel blij dat het transferverbod opgeheven is. Dat is zeer positief", aldus Hoefkens.

"We hebben veel jonge talenten, maar die moeten we omringen door ervaren spelers die voor maturiteit zorgen en die iets extra's kunnen brengen. We moeten onze jongeren op een goeie manier begeleiden. Die jongens hebben echt wel kwaliteiten. De toekomst oogt rooskleurig, daar ben ik 100 procent zeker van."