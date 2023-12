Standard vermijdt grotere crisis tegen STVV door laat penaltydoelpunt in 98e minuut

Na een lastig seizoensbegin kwam Standard op dreef, maar ondertussen wachten Carl Hoefkens en co. al sinds 25 november (1-0 thuis tegen Genk) op een driepunter.



Na de pijnlijke 6-0 in Antwerpen op 11 november zorgde Kawabe voor een deugddoende zege tegen Genk. In de competitie volgden daarna 2 nederlagen (op Club en op KVM) en 2 draws (op Anderlecht en thuis tegen Charleroi). In de beker ging Standard eruit in Anderlecht.



Standard kan dus wel een oppepper gebruiken. Als nummer 10 ontvangt het nummer 8, maar zelfs bij winst haalt het STVV niet bij. Standard telt 22 punten, STVV 26. STVV won vorig weekend met 1-0 van Charleroi.