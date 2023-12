Stuurloos OHL zakt alsmaar dieper weg: "Het heilige vuur in de kern is er al sinds vorig seizoen gedoofd"

Na de ontluisterende prestatie tegen AA Gent lijkt OH Leuven zich alsmaar verder vast te rijden in het degradatiemoeras. Met een 1 op 18 krijgt ook de nieuwe coach Oscar Garcia de motor niet aan de praat bij de ambitieuze Leuvenaars. Komt het nog goed? "Er is geen stabiliteit, het is los zand", ziet commentator Bert Sterckx.

Een zieltogend OH Leuven ging donderdagavond met de billen bloot tegen KAA Gent. Een zoveelste wanprestatie van de ambitieuze eersteklasser, die met 13 op 57 voorlaatste staat in de competitie.

Voetbalcommentator Bert Sterckx was gisteren aanwezig in Gent en kent het Leuvense huis goed. Hij zag hoe OHL naar een "absoluut dieptepunt" zakte. "Zeker qua collectieve prestatie. Al na drie minuten voelde je dat het alweer niets ging worden."

"De laatste weken werd er al veel verloren, maar het verschil met de tegenstander was wel kleiner. Er was nog een zekere stabiliteit, waardoor Leuven niet altijd werd weggespeeld. Dat was tegen Gent wel het geval."

Pion van de eigenaars

Half oktober nam OHL afscheid van coach Marc Brys, die er 3,5 jaar de plak zwaaide. De Thaise eigenaar King Power stelde de ervaren Spanjaard Oscar Garcia aan als opvolger. Maar met amper 1 op 18 krijgt ook hij de motor niet in gang. "Sinds Garcia is aangekomen, heeft OHL gespeeld tegen Genk, Club, Antwerp, Sint-Truiden, Cercle en Gent. Dat zijn allemaal ploegen uit de linkerkolom. Op een moment dat je eigenlijk vertrouwen moet winnen, is dat geen cadeau", ziet Sterckx.

"Ik heb niet het gevoel dat dit de spelersgroep is die door het vuur gaat voor elkaar. Vorig seizoen merkte je al dat het heilige vuur in de kern niet meer brandde. Nu is het gewoon los zand geworden."

Coach Oscar Garcia is heel erg zoekende en zoekt het soms misschien wel te ver. Bert Sterckx

Volgende week volgt tegen degradatieconcurrent Eupen een ogenschijnlijk levensbelangrijke wedstrijd. "Maar voor Garcia valt of staat het niet met die ene partij. Hij is natuurlijk een pion van de eigenaars, hij heeft nog wel wat krediet."

"Maar als je zuiver naar zijn punten kijkt, 1 op 18, is Garcia natuurlijk dik gebuisd. Hij is heel hard zoekende, en zoekt het soms misschien wel te ver. Door bijvoorbeeld Shlomo op het middenveld te zetten of linksback Mendyl op rechts. Het simpel houden is misschien wel het beste wat je kan doen."

Coach Garcia krijgt de motor voorlopig niet aan de praat.

Lijstje van "den Thai"

Veel van de problemen aan den Dreef vallen te herleiden tot één oorzaak: onvoldoende kwaliteit in de spelerskern. "Met het huidige niveau van de kern zal het niet lukken", is Bert Sterckx stellig. "Iemand zoals de vertrokken Musa Tamari, die altijd wel iemand kon bezighouden op de flank, hebben ze nu niet. En ze hebben ook geen vaste diepe spits, na het vertrek van topschutter Mario Gonzalez."

"Draaischijf Mathieu Maertens zou naar verluidt wel snel terugkeren na zijn oogoperatie. Als dan ook Fede Ricca en Kento Misao er terug bij zijn, heb je wel al een sterkere centrale as."

Men gaat ervan uit dat er versterking komt in Leuven. In dat geval heeft OHL wel een streepje voor op KV Kortrijk. Bert Sterckx

"Maar een ding is zeker: er moet versterking komen in januari en men gaat er bij OHL ook van uit dat die zal komen. Eigenaar King Power - den Thai, zoals ze in Leuven zeggen - zou al een lijstje klaar hebben."

"Als die versterking er ook komt, heeft OHL volgens mij wel een streepje voor op Kortrijk, waar ik niet denk dat de Maleisische eigenaar nog geld zal uitgeven."