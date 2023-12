Een perfecte avond voor Gent, dat noodlottig OH Leuven verder de dieperik in duwt

Malick Fofana (Gent): "Ik heb me geamuseerd vandaag. Dat ik ook nog eens voor een doelpunt en een assist kon tekenen, is mooi. We wisten dat het niet gemakkelijk zou zijn tegen Leuven, maar we begonnen zeer goed. Meteen met een doelpunt. En daarna gingen we verder met nog enkele goede acties. Mijn goal - deklat en binnen - was ook wel lekker (lacht). Het zijn alvast drie belangrijke punten na een paar iets moeilijkere weken. Nu nog er nog een keer vol tegenaan en dan wacht een welverdiende vakantie."

Siebe Schrijvers (OHL): "Alles begint met mentaliteit en passie, en dat hebben we vandaag niet laten zien. Vanaf de eerste minuut kwamen we overal te laat. Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat we zo weinig motivatie toonden. We waren ook veel te onrustig aan de bal, dan is het moeilijk om je spel te spelen. Technische fouten kunnen gebeuren, maar een gebrek aan mentaliteit zou nooit mogen. Dat is ook wat de trainer ons net vertelde. We hebben daarnet al een goed gesprek gehad in de kleedkamer: iedereen moet eens in de spiegel kijken en zich afvragen of we zo wel verder willen doen. We beseffen alvast dat de volgende wedstrijd tegen Eupen zeer belangrijk is."