Succescoach Vanmedegael blijft 3 jaar langer bij Knack Volley Roeselare

Vanmedegael kwam in de zomer van 2018 aan als hoofdcoach bij Roeselare, nadat hij 5 jaar assistent geweest was.



"Hiermee onderstrepen we eens te meer onze langetermijnvisie en ambitie", verwoordt Roeselare. "De substantiële bijdrage van Steven in de successen van het voorbije decennium valt niet te betwisten."



"Wij zijn dan ook bijzonder verheugd om aan de vooravond van 2 belangrijke wedstrijden deze overeenkomst te mogen aankondigen."



Roeselare speelt vanavond in de Champions League tegen Olympiakos en zaterdag in de Beker van België de return van de halve finales tegen Aalst.



"Het bestuur is er rotsvast van overtuigd dat elke Knack-supporter dit heuglijke nieuws zal toejuichen."



Een blik op het palmares van de voorbije jaren onder Vanmedegael spreekt boekdelen. Het pakte de titel in 2021, 2022 en 2023, de beker in 2019, 2020, 2021 en 2023. En de Supercup in 2019, 2020, 2023 en 2024.