Hendrik Tuerlinckx wordt opvolger van Kris Eyckmans bij Haasrode Leuven: "Deed microbe op bij Red Dragons"

Haasrode Leuven heeft niet lang gewacht om een opvolger aan te duiden voor Kris Eyckmans, die na dit seizoen vertrekt bij de club. Hendrik Tuerlinckx, nu nog speler, neemt volgende zomer het roer over van Eyckmans. "Het zat er wel al even aan te komen dat Kris zou stoppen", deelt de hoofdaanvaller.

Gisteren raakte bekend dat Haasrode Leuven-coach Kris Eyckmans met onmiddellijke ingang TD topsport wordt bij Volley Vlaanderen. Eyckmans blijft wel nog tot het einde van het seizoen aan de slag bij Haasrode Leuven.

Een dag na de bekendmaking van Eyckmans' nakende vertrek heeft Haasrode Leuven al een opvolger beet. Hendrik Tuerlinckx, nu nog aan de slag als speler bij de club, zal na dit seizoen stoppen als speler en wordt vanaf dan de nieuwe coach van de eersteklasser.

"Voor de club was het logisch dat ik een van de kandidaten was, maar ik heb mijn visie ook moeten verdedigen", vertelt Tuerlinckx. "Als de opening er komt, moet je springen. De plaatsjes in eerste klasse zijn duur."