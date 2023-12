Kris Eyckmans, coach van Haasrode Leuven, wordt TD topsport bij Volley Vlaanderen

Koen Hoeyberghs was jarenlang technisch directeur topsport bij Volley Vlaanderen, maar in april gaat hij met pensioen. Kris Eyckmans volgt Hoeyberghs, met onmiddellijke ingang, op.



Eyckmans komt zo aan het hoofd van de werking van de nationale ploegen, de jeugdteams en de topsportscholen volleybal, zowel indoor als beach. Samen met zijn voorganger zal hij de transitie en de continuïteit bewaken.

De 45-jarige Eyckmans zal die job tot het einde van het seizoen blijven combineren met zijn job als coach bij Haasrode Leuven, de huidige nummer 3 in de hoogste klasse. Zijn job als assistent bij de Red Dragons, de nationale ploeg bij de mannen, legt hij wel per direct neer.



“De afgelopen maanden hebben we mooie resultaten behaald, op het zand, in de zaal, met de seniors en met de jeugd,” aldus Eyckmans. “De Dragons hebben op een haar na de Olympische Spelen gemist. Ook de wereldtitel van Van Langendonck-Vercauteren (U21) in het beachvolleybal biedt veel perspectief voor de volleysport in België."

"Ik ga nu, samen met de Koen, de continuïteit verder bewaken om binnen afzienbare tijd nieuwe accenten en invalshoeken te ontwikkelen. Ik begin mij vanaf vandaag te verdiepen in de dossiers waarmee ik de minste voeling heb.”