Déjà-vu! De Vylder en Hesters laten zich ringeloren in afsluitende ploegkoers in Rotterdam

Lindsay De Vylder en Jules Hesters hebben net als vorig jaar net naast de eindzege gegrepen in de Zesdaagse van Rotterdam. In de afsluitende ploegkoers moesten ze alsnog het hoofd buigen voor de wereldkampioenen Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip.

De prijzen worden op het einde uitgereikt. Dat cliché krijgen Jules Hesters en Lindsay De Vylder nu al twee jaar op een rij onder de neus gewreven in de Zesdaagse van Rotterdam.

Net als vorig jaar gingen ze als leiders de afsluitende ploegkoers in, net als vorig jaar moesten ze op de valreep het hoofd buigen. Vorig jaar won Yoeri Havik met de afscheidnemende Niki Terpstra, nu vormde Havik een wereldkampioenenduo met Jan-Willem van Schip.

De Belgen sprokkelden meer punten dan hun Nederlandse tegenstanders, maar werden wel op één ronde gezet in de ploegkoers. Zo blijft het wachten op opvolgers voor Kenny De Ketele en Moreno De Pauw, de laatste Belgische winnaars in Rotterdam in 2018.

Tuur Dens, die een koppel vormde met de Brit William Tidball, eindigde op de zesde plek. De Vylder won vorige maand, samen met Robbe Ghys, voor het tweede opeenvolgende jaar de Zesdaagse van Gent.