Welke stad in Europa heeft Etienne Ilegems niet gezien? Met wat nostalgie blikt de ex-baanwielrenner terug op zijn carrière. "We vertrokken in oktober en eind januari was het gedaan. Madrid, Bologna, Zürich, Bremen, Hannover, Stuttgart... Allemaal weg. Wat blijft er nog over?"

In Gent kan Ilegems de sfeer van weleer wel nog zes dagen lang opsnuiven, nu wel als verzorger van het Duitse duo Kluge-Reinhardt. "Hoe het komt dat er zoveel zijn verdwenen? Vroeger kwamen de grote wegrenners naar zesdaagses om een centje bij te verdienen, nu rijden ze een beperkt programma. Erik Zabel was de laatste grote wegrenner die de winter meepakte."

Toch is de Gentse Zesdaagse ook na het afscheid van pistehelden Iljo Keisse en Kenny De Ketele alweer uitverkocht. Het zijn dus niet de ronkende namen die 35.000 toeschouwers naar 't Kuipke lokken, maar wat dan wel?

"Het middenplein", zegt De Ketele zonder twijfel. "In Gent is die volledig voorzien voor toeschouwers, in het buitenland staan er vaker viptafels."

Gert Van Goolen van organisator Golazo kan het alleen maar beamen. "De Gentse Zesdaagse is een fantastische combinatie van absolute topsport met heel veel ambiance, zeg maar de Gentse Feesten indoor. Door die unieke mix blijft het zo'n succes."

"Het is ook traditie", vult Keisse, met zeven eindzeges de Keizer van 't Kuipke, aan. "De tijd is hier blijven stilstaan. Sommigen komen en zien geen enkele renner, anderen zitten zes dagen op hetzelfde stoeltje. Voor ieder wat wils. Het is gewoon folklore, voor Gentenaars de Gentse Feesten in de winter."