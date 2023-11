De Vylder en Ghys doen net als vorig jaar 't Kuipke daveren met eindwinst in de Zesdaagse van Gent

Lindsay De Vylder en Robbe Ghys hebben na een weekje rondjes rijden de 82e Zesdaagse van Gent op hun naam geschreven. Voor Ghys is het al voor het 4e jaar op een rij. De Nederlandse wereldkampioenen Havik/Van Schip legden het Belgische duo tot in de afsluitende ploegkoers het vuur aan de schenen.

Robbe Ghys en Lindsay De Vylder hadden zich zaterdagavond al in een zetel gemanoeuvreerd. Als enige duo konden ze zondagnamiddag de kaap van de 300 punten ronden met een cruciale bonusronde als smaakvol toetje. Maar even uitblazen zat er niet in met 4 koppels die hen het leven nog zuur konden maken. Dat werd nog eens bevestigd in de hectische openingsfase van de laatste ploegkoers, waar de leiders ogen op hun rug nodig hadden. Ghys en De Vylder focusten zich in eerste instantie op Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip, maar dreigden hun vingers te verbranden aan Fabio Van den Bossche en Jules Hesters. De twee Gentenaren reden hun eigen koers, hadden een neus voor het juiste moment en zetten de titelverdedigers als derde hond verrassend met de rug tegen de muur. In het traditionele gekkenhuis bekenden de Nederlandse wereldkampioenen als eerste kleur, waardoor Ghys en De Vylder na de nodige beschietingen en opkuisoperaties enkel nog hun Gentse rivalen moesten schaduwen. Dat dacht iedereen toch, maar nadat de laatste Gentse troefkaart was afgeslagen, stonden de Nederlanders toch nog even op. Van Schip (gevallen op de eerste dag) haalde echter niet het niveau van Havik, Ghys en De Vylder klommen na een laatste rondje haasje-over op hun troon. Ze verlengen hun titel en voor Ghys is het al de 4e zege op een rij in Gent, een evenaring van het record van Patrick Sercu.

eindstand punten rondes 1. Lindsay De Vylder/Robbe Ghys 354 2. Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip (Ned)

245 3. Fabio Van den Bossche/Jules Hesters 280 +1 4. Oscar Nilsson-Julien/Valentin Tabellion (Fra)

222 +3 5. Matias Malmberg/Aaron Gate (Den/NZl) 174 +4 6. Vincent Hoppezak/Philip Heijnen (Ned) 259 +6 7. Roger Kluge/Theo Reinhardt (Dui) 131 +6 8. Gianluca Pollefliet/Tim Torn Teutenberg (Dui) 200 +12 9. Noah Vandenbranden/Tuur Dens 275 +19 10. Mark Stewart/Oliver Wood (GBr) 30 +29 11. Jonas Rickaert/Lasse Norman Hansen (Den) 103 +35 12. Milan Van den Haute/Michele Scartezzini (Ita) 87 +60

"Andere teams haalden een erg hoog niveau"

"Het is een hele eer om in dezelfde zin met Patrick Sercu genoemd te worden", vertelde Robbe Ghys in een eerste reactie. "Ik ben trots dat ik naast hem mag staan." "We leunen heel hard tegen elkaar aan", verklaarde Ghys de succesformule met Lindsay De Vylder. "Hij heeft topsnelheid en ik probeer hem goed te sturen." De Vylder zag hoe er sinds vrijdag defensief gekoerst werd door de concurrentie. "Dat maakte er een zware strijd van. De andere teams haalden een erg hoog niveau."

"Ik voelde me nog goed, maar de Belgen waren beter", analyseerde Yoeri Havik de spetterende ploegkoers. "Misschien maakte Ghys het verschil op het einde. Hij wint hier niet voor niets een 4e keer. En Lindsay is supersnel." Maatje Jan-Willem van Schip kraakte in de madison. "Het ging 5 dagen goed, maar op de allerlaatste dag moest het van mij komen", legde Havik de vinger op de wonde. "Het ging niet hard genoeg meer." "Ik had het liever anders gezien, maar we zijn nog wereldkampioen en tweede worden is niet slecht. Gelukkig draait het op de Spelen maar om 1 dag. Dat wordt weer spannend."

"We hebben het beste van onszelf gegeven", voegde Fabio Van den Bossche er als 3e nog aan toe. "We mogen supertrots zijn op onze laatste ploegkoers, tactisch en fysiek." "We hebben ons in een positie gewrongen waarbij we op kop stonden dankzij ons inzicht. Zo hebben we het de rest moeilijk gemaakt, maar dat had ook veel krachten gekost. En zo kwamen we op het einde tekort voor een extra ronde."