"Een onvergeeflijke fout, dit kán niet": Nederlandse schaatsvrouwen blunderen opnieuw na blote enkel-fiasco

Voor de tweede keer is een triomf een tragedie geworden. 9 maanden nadat een blote enkel de Nederlandse schaatsvrouwen een wereldtitel kostte, voltrok zich een nieuw drama. Tijdens een wereldbekerwedstrijd in Polen ging Joy Beune - weer zij - van start zonder transponder. Opnieuw volgde de diskwalificatie.

Eerst even terug naar maart. Op het WK afstanden in Heerenveen maakte de Nederlandse achtervolgsploeg toen zijn favorietenrol waar door in een recordtijd naar de wereldtitel te knallen. Of dat dachten ze toch...



Want de wedstrijdjury zou het trio na enkele minuten diskwalificeren omdat de enkel van Joy Beune, één van de drie schaatsters, niet bedekt was met snijvaste stof. Beune barstte in tranen uit en zou nog lang achtervolgd worden door het verhaal: "'Ben jij dat van die enkel?', vragen mensen me. Dat huilen is ze bijgebleven."

In het nieuwe seizoen hoopte Beune sportieve weerwraak te nemen, de ellende van de enkel achter zich te laten. Maar sinds gisterenmiddag is daar het trauma van de transponder bovenop gekomen.



Op de wereldbeker in het Poolse Tomaszów ging het 24-jarige talent namelijk wéér de mist in tijdens haar wedstrijdvoorbereiding. Tijdens de ploegenachtervolging, met ploegmaats Irene Schouten en Marijke Groenewoud, gebeurde er opvallend genoeg geen tijdsregistratie bij de Oranje-vrouwen. Wat bleek: Beune was vooraf vergeten om de transponders om haar enkels te doen. Net als tijdens hun vorige wedstrijd kon de jury niet anders dan de Nederlanders diskwalificeren.



"Oh jee, Joy Beune is ze vergeten!", klonk het vol ongeloof bij de commentatoren van onze noorderburen, toen ze de ontbrekende transponders in de handen van een jurylid zagen. "Het zal toch niet? Dit is een drama. Maar wie checkt dat dan? Ongelofelijk dat zoiets misgaat en mis kán gaan. Zoiets moet in je systeem zitten. Als het vorig jaar al verkeerd ging, moet je toch alles checken? Dit is een onvergeeflijke fout."

Oppasser in de toekomst

Eentje die uitgerekend Beune weer moest overkomen. "Ik zocht mijn transponders voor de race, maar ze waren weg", deed de schaatster achteraf haar verhaal bij de NOS. "Iemand heeft ze gepakt. Hoewel de regel duidelijk is, ben ik wel gewoon van start gegaan. Ik heb er niks nuttigs over te zeggen nu. Het is gewoon wéér mijn schuld." Bondscoach Rintje Ritsma stak zijn verbijstering niet onder stoelen of banken en stuurde aan op een drastische oplossing. "Naast Joy moet je gewoon een oppas naast zetten", luidde zijn scherpe conclusie. "Zo simpel is het. Ze is goed, het treintje is echt sterk. Maar je moet er iemand naast zetten, die echt alles controleert. Het is niet anders." "Dit zijn details die mogen niet fout gaan", ging de bondscoach verder. "Je moet als schaatser ontheemd zijn als je geen transponders om hebt. Dat je die dingen niet om doet, daar kan ik niet bij."

We waren ze gefocust op die enkel... Alleen hoort er natuurlijk een transponder om. Trainer Erik Bouwman