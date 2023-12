BEKIJK: WK-parcours in Tabor bedekt met een dikke laag sneeuw

Op het WK veldrijden in Tabor is het nog even wachten. De strijd om de regenboogtruien staat begin februari op het programma.

De organisatie is wel al begonnen met de opbouw van de tribunes. Dat doen ze in winterse omstandigheden, in de sneeuw.

En het ziet er niet meteen naar uit dat die zal smelten in het zuiden van Tsjechië.