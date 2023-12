POLL: De mooiste goal van een doelman in onze competitie? Dat is die van Silvio Proto voor Beerschot

Een plekje in de geschiedenisboeken voor Tom Vandenberghe. De doelman van KV Kortrijk kopte zich in een beperkt lijstje met scorende keepers. Wij doken in ons archief en vonden nog 5 doelman-doelpunten in de Belgische competitie. Jullie vinden de treffer van Silvio Proto de mooiste. Bijna 70% koos voor de toenmalige keeper van Beerschot.