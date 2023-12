Peter Vandenbempt: "Opvallend dat Club-coach Deila en Zinckernagel bedrukt leken in interviews na zege"

De 16e speeldag in de Jupiler Pro League leverde Peter Vandenbempt weer heel wat voer op om zijn tanden in te zetten. Van het zoveelste puntenverlies van KRC Genk tot getekende gezichten bij een winnend Club Brugge.

"Vreemd dat afspraken pas in december duidelijk worden"

Er zijn veel elementen om te denken dat Club Brugge nu eindelijk vertrokken is. Te beginnen met de resultaten met 4 overwinningen in 5 wedstrijden, als je de Europese matchen meetelt. 5 keer op een rij de 0 gehouden, pas de eerste keer sinds augustus. En 6 op 6 in de competitie. Dat zijn best wel veel plusjes. En Club oogt inderdaad, wat de trainer ook aangaf, stabieler. De defensieve organisatie is beter met wat verschuivingen achterin. Jorne Spileers zei bijvoorbeeld: "De afspraken zijn nu duidelijk." Ik vind het wel een beetje vreemd dat dat tot december geduurd heeft. Maar goed, er is ook meer steun vanuit het middenveld. Dat zal ook wel zijn rol spelen. Thiago was na zijn goals in Turkije ineens een andere spits geworden: scoren, balvast en goed in de combinatie. Zinckernagel was bepalend. Dat was, ondanks het volgehouden vertrouwen van de trainer, ook al weer geleden van het begin van het seizoen. Hans Vanaken liet bijvoorbeeld toch nog eens zien dat, wie bijvoorbeeld donderdag opmerkte dat het wel heel vlot liep zonder Vanaken, hij toch nog altijd onmisbaar is.

Deila en Zinckernagel leken getekend door de lastige periode die ze hebben doorgemaakt. Peter Vandenbempt

Enig voorbehoud mag nog wel. Die start van Club Brugge was echt wel verschroeiend en overrompelend. Maar dat leverde weinig kansen op en daarna was het verval groot. Het vreemde was dat de spelers in de interviews achteraf zeiden dat dat bewust was en ze de bal aan Standard lieten. Maar de trainer achteraf was net daarover ontgoocheld. Hij begreep niet dat zijn ploeg ineens zo passief werd en achteruit begon te voetballen. Gevraagd was dat dan toch blijkbaar niet. Tegen een echt onmondig Standard was dat geen probleem. Als je dat straks tegen echt goede ploegen zoals Gent of Union doet, dan betaal je daarvoor een prijs. Nog opvallend: met Nusa en Skov Olsen zitten misschien wel de meest getalenteerde spelers van Club Brugge, in elk geval met de hoogst ingeschatte marktwaarde, op de bank. En wat mij ook frappeerde in de interviews nadien: Ronny Deila en man van de match Zinckernagel leken in de interviews op televisie toch enigszins bedrukt. Ze leken getekend door de lastige periode die ze hebben doorgemaakt. Of misschien stonden zij daar toch nog niet met de vaste en volle overtuiging van "vanaf nu rollen we alles op."

"Finaal loopt er altijd wel iets fout bij Genk"

De zoveelste klap voor KRC Genk. Deze keer in minuut 99. Opgeteld bij die nederlaag in Firenze in de week, de bijna exit in Europa daaraan gekoppeld en de nederlaag in Luik een week geleden. Dit was een horrorweek voor Genk. Over de hele wedstrijd, overigens echt wel een heel leuke match, was een gelijkspel misschien niet onlogisch. Gent gaf ook veel te gemakkelijk twee doelpunten weg met een grote strik errond. Maar in het slot had Genk het dan ook weer gewoon moeten afmaken. Hoe vaak hebben we dat nu al niet moeten zeggen dit seizoen? Genk bracht gisteren goed aanvallend energiek aantrekkelijk voetbal. Het heeft goed gereageerd na de achterstand en de keuze voor snelheid met Sor voorin was de juiste. Maar finaal loopt er altijd wel iets fout. In Firenze bijvoorbeeld ging Kayembe verkeerd uitstappen, wat leidde tot een penalty. Gisteren in minuut 99 heeft Genk nog balverlies geleden met kwalijke gevolgen. Altijd is er wel iemand die een fout maakt. Dat heeft Europees al heel veel gekost: afgezakt in de Conference League, waar het op de rand van de uitschakeling staat. Dat levert een bijzonder negatieve balans op in de competitie met maar 6 overwinningen in 16 wedstrijden. Dus dat is toch niet enkel toeval, pech, de scheidsrechter of een jonge ploeg. Dat is finaal op de een of andere manier toch ook kwaliteit. Wedstrijden winnen, pakken wat je verdient, geluk afdwingen. Dat is wat aan de top vereist is. En kijk: Union kan dat en Genk niet. En dat is een verschil van 13 punten in het klassement.

"Ontslag De Roeck was onvermijdelijk"

In zeker zin was het ontslag van Jonas De Roeck bij Westerlo onvermijdelijk, vrees ik. Weer een 0 op 6, tegen Anderlecht had het ook een historische pandoering kunnen zijn. Twee keer gewonnen dit seizoen, en als je er het slot van vorig seizoen bijtelt – wat de Turkse sportieve baas ook deed in zijn uitleg in Gazet van Antwerpen – dan zijn het 3 overwinningen in 26 wedstrijden: 14 daarvan hebben ze verloren. Dan heb je het niet goed gedaan, om niet te zeggen slecht, als ploeg en daaraan gekoppeld ook als trainer. Als de baas dan zegt dat er iets moet veranderen in het voetbal, dan is dat niet onlogisch. Als Sinan Bolat, toch een van de leiders in de kleedkamer, vrijdag na de wedstrijd heel hard uithaalt en heel expliciet zijn onvrede uit, dan weet je dat het einde in zicht is. Al vind ik wel dat ook Bolat eens mag kijken naar enkele ballen die hij heeft laten passeren dit seizoen. Hij zit ook nog ver van het niveau dat we van een sterkhouder mogen verwachten.

Westerlo had deze zomer opmerkelijk genoeg zoveel uitgegeven aan transfers als in alle voorbije jaren in de clubgeschiedenis samen, of zelfs meer. Peter Vandenbempt