Opvallende transfer voor Seppe Baetens: ex-Dragon maakt "keuze voor partner" en verhuist naar Dubai

"Het is allemaal plots heel snel gegaan, omdat een speler zich blesseerde", zegt de 34-jarige Baetens. "Op een week tijd nam Al Ain contact met me op, tekende ik een contract, kreeg ik een visum en werden mijn vliegtickets geboekt."

Na 8 gespeelde competitiewedstrijden verliest Borgworm een belangrijke pion in de zoektocht naar een plekje in de play-offs. Hoekspeler Seppe Baetens koos ervoor om in te gaan op een contractvoorstel in Dubai.

Een opmerkelijke transfer in de hoogste klasse van het volleybal.

Keuze voor partner én het volleybal

"Afgelopen zomer heb ik daarom ook al eens rondgekeken om te tekenen bij een club in Dubai, maar toen hadden die niemand nodig. Ik ben blij dat ik die nu krijg."

"Ze stelt vier mensen te werk en probeerde het bedrijf op afstand in België te runnen, maar dat bleek niet evident. Ook als koppel hadden we het even wat moeilijker, dus deze kans maakt het wat makkelijker voor onze relatie."

De vriendin van Seppe Baetens heeft in Dubai een zaak opgericht dat aan "pet sitting" doet. Ofwel het verzorgen van huisdieren terwijl de baasjes op reis zijn.

"Mijn vriendin woonde er al 6 jaar, kwam dan even terug naar België, maar is sinds september opnieuw naar daar vertrokken."

Niet alleen de keuze voor zijn partner, ook het volleybalverhaal in de Emiraten sprak Baetens aan na 13 jaar op het hoogste niveau in België.

"Ik word binnenkort 35 en dan krijg je dit soort kansen niet veel meer", weet hij. "Ik koos voor het avontuur, al moet ik eerlijk toegeven dat ik niet erg veel af weet van het niveau daar. Ik vermoed dat het net iets onder Liga A in België ligt."

Al Ain is nog niet aan de competitie begonnen, maar gaf wel al aan dat het met Baetens kampioen wil worden. "Ik weet niet of elke ploeg dat daar zegt, maar het is toch al leuk om te horen", lacht de springveer.

Wel moest hij Borgworm teleurstellen met een vroegtijdig vertrek.

"Ik heb eerst contact opgenomen met de clubleiding, want ik wilde niet op een slechte manier vertrekken. Alleen als Borgworm het me gunde, zou ik vertrekken. En als ik afgelopen weekend nog meespeelde in de belangrijke match tegen Gent."

Die is achter de rug, dus kan Baetens zijn sprong in het diepe wagen. "Ik wil me er absoluut nog een halfjaar tonen, wie weet brei ik wel een vervolg aan mijn verhaal daar. Ik wil niet dat de komende maanden mijn laatste zijn als volleyballer."

Al zal hij zeker eerst nog een passage in België moeten doen. "Ik ga op afstand studeren om fitnessinstructeur te worden. Over 6 maand kom ik nog eens terug om mijn examen af te leggen."