Geprikkeld, met realisme en zelfkennis: veelvraat Eli Iserbyt is de winnaar van deel 1 van het crossseizoen

"De teller dikt snel aan", lacht een tevreden ploegleider Robby Cobbaert na een nieuwe zege van Eli Iserbyt gisteren. In Flamanville boekte de crosser zijn 6e overwinning van het seizoen.

Nochtans was het in de eerste weken al Thibau Nys wat de klok sloeg en moest Iserbyt vrede nemen met de status van runner-up.

"Iedereen wist dat Thibau een stap zou zetten en dat hij zou meedoen voor winst", vervolgt de ploegleider van Pauwels Sauzen - Bingoal. "Dat is ook goed voor de cross. Altijd dezelfde winnaar, dat is ook een beetje saai, hé."

Maar van paniek, door het ontpoppen van een extra concurrent, was er bij Iserbyt en zijn entourage geen sprake.

"We hebben het van bij het begin van het seizoen gezegd: we werden toen nergens weggereden. Eli had pech in Beringen en Waterloo. Dat hoort bij de cross en we waren op niveau."