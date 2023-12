Hartverwarmend moment: Gent-spelers helpen onfortuinlijke Tolu samen met Rode Kruis van het veld

Omdat trainer Wouter Vrancken al zijn wissels had opgebruikt, kon er niemand in de plaats komen van de onfortuinlijke aanvaller. Met tien tegen elf incasseerde Genk diep in het slot van de blessuretijd nog een gelijkmaker van Tarik Tissoudali.

Voor KAA Gent was het al de tweede keer deze week dat ze geconfronteerd werden met een medische (nood)situatie. Donderdag was er al de zware enkelblessure bij de eigen doelman Paul Nardi, nu was er een hoofdletsel bij Tolu.

We hadden slimmer moeten zijn in het slot.

Trainer Wouter Vrancken, die nog geen update had over de toestand van Tolu, baalde achteraf over de weggegooide punten.

"Eigenlijk speelden we de perfecte wedstrijd", analyserde hij bij Eleven DAZN. "We creëerden kansen en gaven weinig weg. Alleen moesten we slimmer zijn in het slot. Zelfs met tien kregen we de kans om de wedstrijd door te maken. Of we moesten de bal bijhouden in de hoek om de extra tijd te laten verlopen."