Tissoudali bezorgt KAA Gent in 100e minuut een gelijkspel in topper tegen Genk

Sensationele topper in de sneeuw. KAA Gent heeft in minuut 100 nog een gelijkspel uit de brand gespeeld tegen Racing Genk, dat door een dubbelklapper van Sor lang op weg leek naar de zege. Sleutelmoment was een zware botsing van Tolu, waardoor de thuisploeg in het slot met tien verder moest.