Red Flames hopen nog op vol stadion in belangrijk Nations League-duel: "Vol huis in Leuven is 12e man"

In de laatste 2 Nations League-matchen van de Red Flames is de inzet onverhoopt groot. Als de Flames de duels tegen Schotland en Nederland winnen, is België groepswinnaar in de groep des doods. De Flames rekenen daarbij ook op de steun van de supporters. "Het is mooi dat er al 6.000 fans zullen komen, maar daar mogen er nog wat bijkomen", zegt bondscoach Ives Serneels.