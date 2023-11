Was deze Champions League een vergiftigd geschenk voor Antwerp? "Neen, maar het kwam te vroeg"

"De resultaten vallen tegen, maar het had er ook anders kunnen uitzien. Dan denk ik vooral aan die thuismatch tegen Sjachtar, maar ook aan de verplaatsingen in Porto en tegen Sjachtar."

Dat hebben de spelers van de Belgische kampioen dan weer iets minder gedaan. Of zijn we nu te streng? "Ik zou niet zeggen dat deze campagne een vergiftigd geschenk is geworden voor Antwerp", stelt Goots.

Patrick Goots was gisteren aanwezig in Hamburg en zag ondanks de 1-0-nederlaag toch een Antwerpse zege.

"Het zou jammer zijn als achteraf blijkt dat deze campagne je veel punten in de competitie heeft gekost, maar je moet de lessen ook meenemen. En andere Belgische concurrenten overleven wel in Europa. Dat kan dan weer een nadeel zijn voor hen."

Een vergiftigd geschenk, het is een stelling die ook Cisse Severeyns niet deelt. "Neen, want je hebt sowieso de financiële meerwaarde van de kwalificatie en dit doet ook iets met de uitstraling van de club."

"Tegen Barcelona moet er toch nog een galamatch volgen"

"Het is voor Antwerp belangrijk dat het nu die laatste matchen voor de winterstop wint en zeker volgende week woensdag in de beker. De Cup leeft echt bij de fans."

Op de vraag of de kern te klein is, hoeft Goots niet lang na te denken. "Ja, sowieso. En die krappe kern zie je al van in september tot nu. Je hebt bijna altijd dezelfde ploeg, of toch 8 à 9 vaste spelers. Die Europese nederlagen neem je op mentaal vlak ook altijd mee naar het weekend."

"Manager Sven Jaecques zei deze zomer al dat het niet opportuun was om 4 à 5 spelers te halen louter voor deze Champions League, maar ik denk dat ze toch gehoopt hadden om tijdens de laatste dagen van de mercato nog iemand te halen. Dat is niet gelukt."

Op 13 december volgt nog een laatste optreden. FC Barcelona komt dan naar de Bosuil. "Toen ik zag dat ze op achterstand waren gekomen tegen Porto, was er toch wat paniek. Maar oké, ze zijn door en dat scheelt al een slok op de borrel."

"Maar Barcelona zal niets weggeven. Er is te veel geld mee gemoeid en over groepswinst is er ook nog geen beslissing. Men spreekt wel over een eventuele B-ploeg, maar ook die spelers zullen zich willen bewijzen. Dat wordt zeker geen verzwakking."

"Voor de spelers en fans van Antwerp moet het alleszins een galamatch worden", besluit Goots, die nog eens terugdenkt aan de woorden van Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij The Great Old.

"Voor de Champions League zei hij al dat dit eigenlijk te vroeg kwam in het proces van Antwerp. Dat zijn geen loze woorden geweest."

"Het is inderdaad allemaal wat te snel gegaan, maar anderzijds laat je dit niet liggen. Als je verliest tegen AEK Athene, dan speel je Europa League en dat zou misschien beter geweest zijn, maar als sportman ga je altijd voor het hoogste. En nogmaals, met wat meer geluk had Antwerp ook 4 of 5 punten kunnen pakken."

"Overmars heeft gelijk omdat Antwerp zich dit jaar niet heeft versterkt", rondt Severeyns af. "Onderschat ook het vertrek van Calvin Stengs niet, toch een echte aderlating."

"Overmars wist wat hij zei want hij kende het potentieel van deze groep. Je betaalt dus leergeld, maar dat is logisch en dat is geen schande. Antwerp is niet de enige Belgische ploeg die dit meemaakt en die andere clubs stonden toen al veel verder dan waar Antwerp nu staat."