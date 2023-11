De patron van Union (met 1,5 jaar vertraging): het bijzondere parcours van Cameron Puertas

Op een indrukwekkend rapport met bijna enkel voltreffers was hij lange tijd een zeldzame misser. Royale Union Saint-Gilloise maakte de voorbije jaren indruk met zijn straffe aankoopbeleid. Alleen leek net die ene dure vogel te mislukken.



Zijn naam: Cameron Puertas, een Spaans-Zwitserse middenvelder die voor 1,2 miljoen euro overkwam van Lausanne-Sport. Voor de Brusselaars hun duurste aankoop ooit... die in het begin allerminst rendeerde. In zijn eerste halfjaar onder Felice Mazzu verzamelde Puertas amper een goeie honderd minuten. Het volgende seizoen bij Karel Geraerts slaagde de topaanwinst er evenmin in om uit de schaduw van jongens als Teddy Teuma te treden. Zijn grote concurrent gaf hem zelfs (liefkozend, zeker niet spottend) de bijnaam Capitaine des Caves. Vrij vertaald: aanvoerder van het groepje jongens dat daags na een match moet bijtrainen. Was Puertas dan weer zo'n gevalletje dat ten prooi zou vallen aan de vloek van de recordtransfer?

Ondertussen weten we beter.



Anderhalf jaar na zijn trage binnenkomst is Puertas uitgegroeid tot dé metronoom van Union onder Alexander Blessin. Met 4 goals en 14 assists kan er in België momenteel niemand betere statistieken voorleggen. Hoezo, een miskoop?

Niet boos aan bureau

Bij Union prijzen ze zich wel gelukkig dat Puertas engelengeduld toonde tijdens zijn lange periode als bankzitter. "Want 18 maanden is een eeuwigheid in het voetbal", beseft ook Philippe Bormans, CEO van de leider. "Veel spelers zouden in de plaats van Cameron de handdoek gegooid hebben en vertrokken zijn. Maar in plaats van boos aan mijn bureau te staan, is hij nog harder beginnen te werken om in de ploeg te geraken. Het bewijst dat er achter zijn technisch vernuft een jongen zit met de juiste ingesteldheid. Op termijn betaalt zoiets zich altijd terug."

Als Cameron nu opnieuw geen eerlijke kans kreeg, zou een vertrek wellicht onvermijdelijk geweest zijn. Fahd Adamson Mansoor

Maar dat de beloning voor al dat harde werk nú wel moest komen, bevestigt Fahd Adamson Mansoor - al jarenlang de makelaar van Puertas. "Dit was het seizoen van alles-of-niets", vertelt hij. "Als Cameron nu opnieuw geen eerlijke kans kreeg, zou een vertrek wellicht onvermijdelijk geweest zijn. Maar aan het gesprek met de nieuwe coach hielden we een goed gevoel over. Dat bleek nu terecht." "Weet je, onder de vorige trainer speelde Cameron soms geweldig. Tegen Anderlecht trok hij bijvoorbeeld de zege over de streep. Maar als je de volgende match dan weer op de bank zit... (zucht) Dan is het zwaar, hé. Nu is er wél vertrouwen van de coach en dat zie je terug in Camerons prestaties."

Dribbelende keeper

Misschien is het ook wel geen toeval dat Puertas iets trager aan de oppervlakte kwam bij Union. Er zijn namelijk weinig voornaamwoorden die beter passen bij de middenvelder dan dat van laatbloeier.



Wist u bijvoorbeeld dat Puertas rond zijn dertiende nog steeds doelman was in Zwitserland? "Ik had er de aanleg voor en deed het graag", zei hij daar eerder over. Maar door een gebrek aan centimeters lag er op die positie geen profcarrière in het verschiet. Gelukkig bleek Puertas ook gezegend met uitstekende voeten. "Iedereen zag meteen dat Cameron speciaal was", aldus Mansoor. "Hij kwam uit een buurt waar men veel op straat voetbalde en als keeper kon Cameron al moeiteloos spitsen dribbelen onder druk. Bovendien is het een echte vechter op het veld, hij heeft nooit schrik."

De velden waren waardeloos. Het niveau bedenkelijk. Maar ik speelde tegen volwassen mannen en moest niet onderdoen. Cameron Puertas

Die gedrevenheid zorgt ervoor dat Puertas als 17-jarige tiener overeind blijft tussen de amateurs die veel ouder waren in de Zwitserse zesde klasse. "De velden waren waardeloos. Het niveau bedenkelijk. Maar ik speelde tegen volwassen mannen en moest niet onderdoen", klonk het eerder in HLN. Dankzij de getipte Zwitserse ex-international Christophe Orel kan Puertas een stap hogerop zetten naar Team Vaud, nadien volgt al snel een nieuwe promotie naar tweedeklasser Lausanne Sport.



De rest is geschiedenis.

Puertas in zijn Lausanne-periode samen met Andi Zeqiri (nu Genk).

Niet op limiet