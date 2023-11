5 statistieken uit de heenronde: MVP loopt bij Union, fairplay-award voor STVV

1. MVP loopt bij Union

Toch heeft de MVP van Union nog een werkpuntje. Tegen AA Gent scoorde hij wel de gelijkmaker, maar het was nog maar zijn 3e goal van het seizoen. En dat op 51 schoten (6%).

Puertas heeft ook al het meeste grote kansen gecreëerd in de competitie, een statistiekje dat hij deelt met Xavier Mercier van RWDM.

Na 15 speeldagen mag Cameron Puertas zich de meest beslissende speler in de Jupiler Pro League noemen, met een voet in 12 goals van leider Union (3 goals en 9 assists).

2. Fairplay-award voor STVV

Union schuwt de harde aanpak niet om zijn leidersplaats in de Jupiler Pro League te verdedigen. De koploper in het klassement is ook de koploper wat betreft het meest gemaakte fouten: 198.

Dan verdient STVV een prijs voor fairplay, want zij hadden van alle Belgische eersteklassers het minste fouten nodig: 141.

Opvallend: STVV heeft wel de twee spelers rondlopen op wie de meeste fouten werden gemaakt. Koita werd 38 keer foutief afgestopt, Eric Junior Bocat 33 keer.

Toch zijn de Limburgers niet het grootste slachtoffer. Op Cercle Brugge (204) en Standard (202) werden nog meer fouten gemaakt.