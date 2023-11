Tevreden zijn met een punt is niet altijd de beste aanpak. Dat ondervond Wycombe, het nummer 15 uit de League One, op bezoek bij Barnsley. Bij 0-0 in de 91e minuut besloot doelman Max Stryjek tijd te rekken, maar liet hij de bal los. De 1-0 van Sam Cosgrove was een pijnlijke les.