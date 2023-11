Geen Thorgan en Kylian op het veld, wel Eden Hazard in de tribune tijdens Anderlecht-RWDM

De Brusselse derby Anderlecht-RWDM is ook wel een beetje een reünie van de familie Hazard. Kylian lag al in de lappenmand, Thorgan volgde op de valreep dat slechte voorbeeld. Eden, intussen gestopt, kwam voor het eerst afgezakt naar ons land om Thorgan in het shirt van RSCA aan het werk te zien, maar hij bleef dus op zijn honger zitten. Volgt in maart een herkansing bij de terugmatch?