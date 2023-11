Trofee Raymond Goethals is voor Will Still, Hein Vanhaezebrouck of Wouter Vrancken

De Trofee Raymond Goethoels beloont de Belgische trainer in binnen- of buitenland van wie het werk het meest dat van de legendarische coach weerspiegelt.



De 31-jarige Still promoveerde in oktober 2022 van T2 naar T1 bij Stade Reims en bleef 17 competitiewedstrijden op een rij ongeslagen in de Ligue 1. Hij eindigde vorig seizoen 11e. Dit seizoen staat hij 5e na 12 speeldagen bij de champagneclub.



De 59-jarige Vanhaezebrouck, die de trofee in 2015 kreeg na zijn landstitel met Gent, won met de club vorig jaar de Europe Play-offs in de JPL en bereikte de kwartfinales van de Europa Conference League. Dit seizoen staat hij 3e met Gent na 14 speeldagen en leidt hij in de groep van de Conference League.



De 44-jarige Vrancken miste vorig seizoen de titel met Genk op een haar. Genk eindigde 2e in de competitie na een dramatische slotspeeldag in de play-offs. Het waande zich tegen Antwerp even kampioen, maar in de slotminuten bezorgde Alderweireld Antwerp alsnog de titel. Momenteel is Genk 4e in de JPL en derde in hun groep in de Conference League.



De trofee bestaat sinds 2011. Op 18 december is de laureaat bekend. De jury bestaat uit oud-bondscoaches van de Rode Duivels, ex-laureaten, scheidsrechters en leden van de organisatie. Vorig jaar won Karel Geraerts van Union.