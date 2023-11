Barcelona-middenvelder Gavi scheurt kruisband bij Spanje: einde seizoen, ook geen EK?

In één klap hebben de ambities van zowel Barcelona als de Spaanse nationale ploeg een forse knauw gekregen: Gavi heeft de kruisband van zijn rechterknie volledig afgescheurd.



De 19-jarige Spaanse middenvelder wordt binnenkort al geopereerd. Naar alle verwachtingen is hij 7 à 9 maanden buiten strijd, wat betekent dat hij dit seizoen niet meer in actie komt voor Barcelona.

Het EK met Spanje zou eventueel nog mogelijk zijn, maar dat wordt dan wel een race tegen de klok.

Gavi debuteerde op zijn 17e voor Barcelona en heeft zich in amper 2 jaar tijd onmisbaar gemaakt bij de Catalaanse topclub én bij Spanje.

Bij Barcelona zijn ze naar verluidt not amused dat hun goudhaantje gisteren voor Spanje moest opdraven, ook al was dat land al zeker van EK-deelname. Bondscoach De La Fuente had voor de match tegen Georgië nog verklaard: "Goeie spelers rusten nooit. Gavi wil absoluut spelen."