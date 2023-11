Spanje wint en vermijdt zo Rode Duivels, maar ziet Gavi voor lange tijd uitvallen

De Spaanse opdracht in Valladolid was duidelijk. Met winst was Spanje zeker van de groepswinst en zelfs een plek in de felbegeerde pot 1 bij de EK-loting.



Verdediger Le Normand had de opdracht begrepen en kopte zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg in doel. Lang duurde de Spaanse vreugde echter niet, Napoli-ster Kvaratschelia maakte gelijk.

Vervolgens ging het van kwaad naar erger voor de Spanjaarden, want middenvelder en supertalent Gavi moest het terrein verlaten met wat een zware blessure leek. Barcelona zal de youngster allicht enkele maanden moeten missen.

In de tweede helft zette La Roja wel nog orde op zaken, Ferran Torres en een owngoal trokken de overwinning over de streep.

Spanje groepswinnaar dus, in de andere wedstrijd van de poule hield Noorwegen Schotland in bedwang. Schotland was al gekwalificeerd, komende zomer zien we Haaland en Ødegaard dus niet terug op het EK.