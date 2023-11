Stijn Steels, 1 jaar na val in 't Kuipke: "De piste blijft de beste leerschool"

Op de piste in Gent wilde hij zijn sollicitatiebrieven opsmukken, maar tijdens de openingsavond stuurde een val die plannen helemaal in de war.

Ik was wel in topvorm vorig jaar en ik was supergebrand op een goeie prestatie. Het is jammer dat dat niet gelukt is.

"Ik gaf dinsdag een presentatie over de Zesdaagse en ik bekeek voor het eerst weer het journaalfragment over die val. Dat deed pijn", geeft Steels toe, "maar het is ook al een jaar geleden, hé."

"Toen ik hier deze week weer was, ging ik mee in de sfeer en dan geniet je van de topsport."

"Voor mij was het een paar dagen na die val al duidelijk dat ik zou stoppen. Het zag ernaar uit dat ik ergens zou kunnen tekenen, maar daags na de crash kreeg ik al een bericht dat het moeilijk zou worden als ik in januari niet in orde zou zijn."

"Maar ik heb een mooie carrière gehad en het heeft mijn liefde niet aangetast. Ik ben opgegroeid op de piste. Ik was wel in topvorm vorig jaar en ik was supergebrand op een goeie prestatie. Het is jammer dat dat niet gelukt is."