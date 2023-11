Robbe Ghys en Lindsay De Vylder zitten in een zetel, 4e baanrecord voor uitgeputte Tuur Dens

clock 01:32 01 uur 32. Lindsay De Vylder: "Wekker staat om 10.30 u". Lindsay De Vylder: "Wekker staat om 10.30 u"

clock 01:30 01 uur 30. Ik kan alleen maar blij zijn. We pakken bijna die bonusronde voor 300 punten. Dit is een hele goeie uitgangspositie. Er wordt redelijk defensief gekoerst en dat maakt het lastig. . Lindsay De Vylder. Ik kan alleen maar blij zijn. We pakken bijna die bonusronde voor 300 punten. Dit is een hele goeie uitgangspositie. Er wordt redelijk defensief gekoerst en dat maakt het lastig. Lindsay De Vylder

clock 01:12 01 uur 12. Ploegkoers (2): net geen 300 punten voor Ghys en De Vylder. Matias Malmberg en Aaron Gate winnen de afsluitende ploegkoers. De topkoppels hebben elkaar pijn gedaan, maar winstrondes zijn er niet geboekt. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys gaan als leiders naar de slotdag. Met 297 punten is een bonusronde voor de kaap van 300 punten ook zo goed als binnen. Dat plaatst hen nog meer in een zetel tegenover de achtervolgers. . Ploegkoers (2): net geen 300 punten voor Ghys en De Vylder Matias Malmberg en Aaron Gate winnen de afsluitende ploegkoers. De topkoppels hebben elkaar pijn gedaan, maar winstrondes zijn er niet geboekt. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys gaan als leiders naar de slotdag. Met 297 punten is een bonusronde voor de kaap van 300 punten ook zo goed als binnen. Dat plaatst hen nog meer in een zetel tegenover de achtervolgers.

clock 00:54 00 uur 54. Lotte Kopecky: "Een pintje drinken? Neen, ik ga naar huis". Lotte Kopecky: "Een pintje drinken? Neen, ik ga naar huis"

clock 00:52 00 uur 52. Ik heb me enorm geamuseerd. Ik bouw nu op naar het EK in Apeldoorn midden januari en daarna vermoed ik dat ik aan de start sta van de Omloop Het Nieuwsblad. . Lotte Kopecky. Ik heb me enorm geamuseerd. Ik bouw nu op naar het EK in Apeldoorn midden januari en daarna vermoed ik dat ik aan de start sta van de Omloop Het Nieuwsblad. Lotte Kopecky

clock 00:49 00 uur 49. We zijn bezig aan de afsluitende ploegkoers. Tuur Dens laat de madison schieten. Hij is te diep gegaan op de 500 meter. De organisatie neutraliseert Dens en zijn makker Noah Vandenbranden. . We zijn bezig aan de afsluitende ploegkoers. Tuur Dens laat de madison schieten. Hij is te diep gegaan op de 500 meter. De organisatie neutraliseert Dens en zijn makker Noah Vandenbranden.

clock 00:38 00 uur 38. Tuur Dens heeft bijzonder veel fans in 't Kuipke en moet even bekomen van zijn fenomenale inspanning. Hij legt zich languit neer naast de piste voor hij gehuldigd wordt. . Tuur Dens heeft bijzonder veel fans in 't Kuipke en moet even bekomen van zijn fenomenale inspanning. Hij legt zich languit neer naast de piste voor hij gehuldigd wordt.

clock 00:30 00 uur 30. Tijdrit (500 meter): Tuurminator! Kan hij nog sneller dan zijn 26"261 van donderdagavond? En of! Noah Vandenbranden lanceert Tuur Dens en de raket van Rotselaar perst een geweldige 26"052 uit zijn dijen. 69 km/u, goed voor een 4e baanrecord in 5 dagen. Fenomenaal! . Tijdrit (500 meter): Tuurminator! Kan hij nog sneller dan zijn 26"261 van donderdagavond? En of! Noah Vandenbranden lanceert Tuur Dens en de raket van Rotselaar perst een geweldige 26"052 uit zijn dijen. 69 km/u, goed voor een 4e baanrecord in 5 dagen. Fenomenaal!

clock 00:12 00 uur 12. Het was toch lastig. Ik win hier niet met de vingers in de neus. Ik geniet hier wel volop van. Mijn hart ligt op de piste. . Lotte Kopecky. Het was toch lastig. Ik win hier niet met de vingers in de neus. Ik geniet hier wel volop van. Mijn hart ligt op de piste. Lotte Kopecky

clock 00:10 00 uur 10. Puntenkoers (v): Kopecky takes it all. Het mandje van Lotte Kopecky puilt uit. Net als gisteren laat ze niets liggen op de afvalling en de puntenkoers. De wereldkampioene in beide disciplines, geen olympische onderdelen, scoort 4 op 4 in deze tweedaagse. . Puntenkoers (v): Kopecky takes it all Het mandje van Lotte Kopecky puilt uit. Net als gisteren laat ze niets liggen op de afvalling en de puntenkoers. De wereldkampioene in beide disciplines, geen olympische onderdelen, scoort 4 op 4 in deze tweedaagse.

clock 23:42 23 uur 42. Derny (2): snoeihard slot. Vanuit de achterhoede stuurt Fabio Van den Bossche zijn gangmaker aan tot een lange sprint. De Gentenaar houdt stand en laat 't Kuipke swingen kort voor middernacht. . Derny (2): snoeihard slot Vanuit de achterhoede stuurt Fabio Van den Bossche zijn gangmaker aan tot een lange sprint. De Gentenaar houdt stand en laat 't Kuipke swingen kort voor middernacht.

clock 23:26 23 uur 26. Afvalling: 18-jarige primus. Milan Van den Haute geeft nog eens een visitekaartje af. Hij is nog maar 18 jaar, maar de benjamin van de klas pakt de individuele afvalling pienter aan en steekt zijn handen in de lucht. . Afvalling: 18-jarige primus Milan Van den Haute geeft nog eens een visitekaartje af. Hij is nog maar 18 jaar, maar de benjamin van de klas pakt de individuele afvalling pienter aan en steekt zijn handen in de lucht.

clock 23:13 23 uur 13. Derny (1): Havik bovenaan de baan. De eerste dernyreeks is een kolfje naar de hand van Yoeri Havik. Hij klemt zijn tanden en gaat bovenaan nog op en over Lindsay De Vylder en Roger Kluge. . Derny (1): Havik bovenaan de baan De eerste dernyreeks is een kolfje naar de hand van Yoeri Havik. Hij klemt zijn tanden en gaat bovenaan nog op en over Lindsay De Vylder en Roger Kluge.

clock 23:01 23 uur 01. Jules Hesters weet dat ronden pakken cruciaal wordt: "De achterstand in punten kunnen we niet meer overbruggen". Jules Hesters weet dat ronden pakken cruciaal wordt: "De achterstand in punten kunnen we niet meer overbruggen"

clock 23:00 23 uur . Gisteren was een klotedag en we moesten vandaag iets rechtzetten voor het podium. Onze ploegkoers was super en we hebben de rivaliteit tussen Yoeri Havik en Robbe Ghys gebruikt. . Jules Hesters. Gisteren was een klotedag en we moesten vandaag iets rechtzetten voor het podium. Onze ploegkoers was super en we hebben de rivaliteit tussen Yoeri Havik en Robbe Ghys gebruikt. Jules Hesters

clock 22:36 22 uur 36. Ploegkoers (1): als 2 honden vechten om een been. Het is weer een madison van de bovenste plank geweest. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder koersten aanvankelijk wat afwachtend, maar met een doublette staken ze het vuur aan de lont. Met de 3 topkoppels in dezelfde ronde werd het daarna meer een tactisch steekspel waarbij vooral de leiders en de wereldkampioenen elkaar geen millimeter ruimte gaven. Van die rivaliteit maakten Fabio Van den Bossche en Jules Hesters handig gebruik met een perfect getimede late uitval. Dankzij hun winstronde in de staart krijgen we nu 3 teams in dezelfde ronde. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys flirten evenwel met de 300 punten en een extra geschenkje. Het blijft erg spannend! . Ploegkoers (1): als 2 honden vechten om een been Het is weer een madison van de bovenste plank geweest. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder koersten aanvankelijk wat afwachtend, maar met een doublette staken ze het vuur aan de lont. Met de 3 topkoppels in dezelfde ronde werd het daarna meer een tactisch steekspel waarbij vooral de leiders en de wereldkampioenen elkaar geen millimeter ruimte gaven. Van die rivaliteit maakten Fabio Van den Bossche en Jules Hesters handig gebruik met een perfect getimede late uitval. Dankzij hun winstronde in de staart krijgen we nu 3 teams in dezelfde ronde. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys flirten evenwel met de 300 punten en een extra geschenkje. Het blijft erg spannend!

clock 21:48 21 uur 48. De mannen smeren hun benen in: ze staan weer voor een hels uurtje met de eerste ploegkoers van de avond. We zetten ons schrap voor ruim 40 minuten topsport. . De mannen smeren hun benen in: ze staan weer voor een hels uurtje met de eerste ploegkoers van de avond. We zetten ons schrap voor ruim 40 minuten topsport.