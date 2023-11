VS plukt succescoach Emma Hayes weg bij Chelsea en maakt haar best betaalde vrouwencoach ter wereld

De vrouwen van de Verenigde Staten wonnen in 2015 en 2019 het WK. Als titelverdediger gingen ze er deze zomer down-under evenwel al in de 1/8e finales uit. De viervoudige wereldkampioen was nog nooit onder de 3e plaats beland.



Dat kostte Vlatko Andonovski, die sinds oktober 2019 aan het roer stond, de kop. In zijn zoektocht naar een nieuwe kapitein om het schip recht te trekken belandde de Amerikaanse bond over de plas in Engeland bij een van de meest succesvolle vrouwencoaches ter wereld.



Hayes was in de voorbije 11 seizoenen bij Chelsea goed voor 13 trofeeën, waaronder 6 titels en 5 FA Cups. In 2020 verloor ze de finale van de Champions League.



De Britse is de 10e fulltime hoofdcoach bij het VS-vrouwenteam, de 4e vrouw. Hayes keert zo terug naar het land waar ze in 2001 haar trainerscarrière begon.



Ze zal 2 maanden voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs afreizen naar de Verenigde Staten. Daar mikt ze op goud. In tussentijd neemt Twila Kilgore, assistente onder Andonovski, de honneurs waar als interim-coach.



