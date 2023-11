Zinho Vanheusden haakt geblesseerd af bij Rode Duivels

Omdat Jan Vertonghen heel wat tikken op de enkel had gekregen de voorbije speeldagen, riep bondscoach Domenico Tedesco voor de zekerheid een extra centrale verdediger op voor het komende tweeluik.

Maar het mogelijke plan om Vertonghen rust te gunnen in de oefeninterland tegen Servië kan de prullenmand in, want vervanger Zinho Vanheusden ligt in de lappenmand.

De aanvoerder van Standard blesseerde zich tegen Antwerp aan zijn bovenbeen en werd tien minuten voor het laatste fluitsignaal gewisseld.

Vanheusden sluit vanmiddag dus niet aan bij de Rode Duivels in Tubeke. Arnaud Bodart zal wegens ziekte later aansluiten bij de groep.